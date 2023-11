Tentative d'émigration irrégulière : Du nouveau dans l’affaire de la pirogue qui a échoué à Gadaye

Encore une tentative d’émigration irrégulière ratée. Dans la nuit du lundi au mardi, une embarcation qui avait quitté Bargny samedi dernier avec à son bord plus de 280 candidats a échoué sur la plage de Gadaye (Guédiawaye). D'après Rfm, la marine nationale a réussi à localiser l'embarcation près de la plage avant d’appréhender une centaine de candidats pour les entendre dans les différents commissariats de la banlieue. Le bilan fourni par la marine nationale fait état de six personnes secourues, 87 rescapées et plusieurs disparus qui ont pris la fuite au moment de leur interpellation. Trois morts, dont deux femmes et un garçon, sont à déplorer. Nos confrères rapportent que ces candidats à l'émigration clandestins, qui voulaient rallier les îles Canaries, n’ont pas réussi à franchir les côtes mauritaniennes, suite au chavirement de leur pirogue qui serait causé par une forte houle qui a endommagé la coque de la barque.