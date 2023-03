« Tentative d’assassinat » de Dame Mbodj : La requête de Abdoul Mbaye

L’ancien premier Sénégalais Abdoul Mbaye a déploré les scènes de violences notées ces deux derniers jours au Sénégal. Après avoir apporté son soutien à Guy Marius Sagna, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a souhaité que « la tentative d’assassinat » de Dame Mbodj soit élucidée. « La tentative d’assassinat dont Dame Mbodj a été l’objet ne doit pas faire partie de ces enquêtes sans lendemain auxquelles la justice sénégalaise nous a habitués » a-t-il posté sur Twitter. Poursuivant, il explique que « le climat politique actuel exige que la plus grande importance lui soit donnée et que l’affaire soit vite élucidée ».