Tensions avec Pastef : Un ministre fait allégeance à la coalition Diomaye Président

Le Ministre Serigne Gueye Diop, actuellement en Arabie Saoudite, a confirmé, selon des sources concordantes, son appartenance à la Coalition Diomaye Président.



Cette confirmation intervient dans un climat politique tendu, marqué par des tensions croissantes entre le parti PASTEF (Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité) et la Coalition Diomaye Président.



Les divergences se sont cristallisées autour de deux points majeurs.



L'élément le plus récent est la tentative d'intégration de personnalités et mouvements dans la Coalition Diomaye Président dont les membres de PASTEF contestaient la moralité ou les méthodes. Le communiqué officiel publié hier (23 novembre 2025) par la Coalition, réitérant son refus d'intégrer des personnes aux « insultes sur les réseaux sociaux » ou aux « propos diffamatoires », fait écho à cette ligne de fracture entre la nécessité de rassemblement politique et l'exigence d'éthique du mouvement initial



Des désaccords sur l'orientation et l'application de certaines réformes ont également émergé, opposant parfois des figures historiques de PASTEF à la structure de la Coalition présidentielle, qui vise un rassemblement plus large au-delà des seuls militants du parti.



Le geste de Serigne Gueye Diop, qui s'aligne sur la Coalition présidentielle, est perçu comme une réaffirmation de soutien direct au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à la ligne stratégique de la Coalition, malgré les turbulences politiques internes.

