Téliko vs Madiambal : le procès en appel renvoyé au 8 juillet

Souleymane Téliko et Madiambal Diagne devaient comparaître ce lundi devant la Cour d’appel de Dakar. Mais l’affaire opposant le juge Téliko au journaliste et administrateur du groupe Avenir Communication a été renvoyée au 8 juillet prochain. Pour rappel, Madiambal Diagne a été condamné à 3 mois de prison assortis du sursis en sus d'une amende de 500.000 francs Cfa et 5 millions de francs à payer à l'ancien président de l'Union des magistrats sénégalais (Ums) pour diffamation. Lors d'une sortie à l'émission « Jury du Dimanche », le patron de presse avait affirmé que le magistrat a été épinglé par l'UE dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad alors qu'il a été totalement pris en charge par le gouvernement tchadien.