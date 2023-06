Taxe de 50 000 F CFA de plus imposée aux pèlerins : Les précisions de la Délégation générale au pèlerinage

A quelques heures du départ du premier vol de la Délégation générale au pèlerinage, les autorités saoudiennes dictent leur loi aux pèlerins.



En effet, d'après le délégué général adjoint au pèlerinage, ces autorités ont imposé aux pèlerins de verser encore une somme de 50 000 F CFA de plus, sans aucune explication.



«Nous avons reçu des messages de nos partenaires saoudiens qui nous demandent le paiement d'une taxe supplémentaire saoudienne de 50 000 F CFA. Nous avons informé les pèlerins qui sont en train de payer sans problème. Mais il faut quand même préciser que c'est les Saoudiens qui nous ont demandé de verser cette somme supplémentaire, sans aucune explication. Et étant donné que les autorités saoudiennes sont les maîtres du jeu, parce que nous allons sur leur territoire, nous sommes obligés de verser cette somme. Et ce n'est pas la première fois que ces choses-là arrivent», a précisé Ousmane Ndoye, le délégué général adjoint au pèlerinage sur les ondes de la RFM.