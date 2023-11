Tambacounda: le train va à nouveau siffler dès le mois de janvier (Ministre)

En visite de chantiers dans la région de Tambacounda, Pape Amadou Ndiaye, ministre en charge du Secteur ferroviaire a annoncé la date de reprise du service du train. Tout comme l’avait annoncée le Directeur général de la Société nationale des Chemins de fer du Sénégal (Sncfs). « Le train va effectivement siffler au mois de janvier prochain. Les travaux avancent nor­malement et l’entreprise compte respecter les délais de livraison», a affirmé le ministre. Satisfait de l’état d’avancement des chantiers, Pape Amadou Ndiaye a indiqué que l’essentiel des zones qui posaient problème ont été libérées, facilitant ainsi l’avancement de plusieurs travaux et la réalisation d’ouvrages connexes. «Les travaux avancent à grands pas. Nous avons visité les chantiers et l’état d’avancement des travaux est rassurant. En même temps que le redémarrage du train, au mois de janvier prochain, le terminal à conteneurs devra être livré», a assuré le ministre.