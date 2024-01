Tamba: Zahra bou Ousmane Sonko libérée après 6 mois de détention

La coordonnatrice de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de Tambacounda vient finalement d'être libérée après six mois de prison, a appris Seneweb de Me Babacar Ndiaye. " Fatima zahra bou sonko libre après des mois de détention", révèle la même source. Fatima Zahra Wagué dite Zahra bou Ousmane Sonko a été arrêtée au début du mois d'août 2023 pour appel à l’insurrection et acte de nature à compromettre la sécurité publique , à travers les réseaux sociaux. Le juge d'instruction en charge de son dossier avait accordé, au courant du mois de décembre dernier, une liberté provisoire à la coordonnatrice de la JPS de Tambacounda. Mais le procureur avait interjeté appel. Ainsi Fatima Zahra Wagué a été maintenue en prison. Finalement, le parquet a été débouté, a appris Seneweb. A cet effet, Fatima Zahra vient d'être libérée.