Tamba : Un incendie réduit en cendres toute une maison ; 2,5 millions FCFA en fumée

C’est la tristesse et la consternation dans la famille Sarr sise au quartier Pont de la commune de Tambacounda. Un incendie d’une rare violence s’est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi, vers 4 h. Alors que tous les membres de la famille étaient plongés dans les bras de Morphée, l'incendie s’est déclaré, ravageant tout sur son passage. Les occupants ont alerté les voisins pour qu’ils les aident à éteindre le feu. Malgré l’intervention du voisinage et des sapeurs-pompiers, tout a brûlé. Inconsolable, la maîtresse des lieux, Seynabou Sarr, se désole du drame. «C'est vers 4 h que l'incendie s'est déclaré dans une des armoires de la chambre. Ce sont les voisins qui sont venus nous porter secours. Malheureusement, tout a été réduit en cendres. Il y a eu trois chambres et divers matériels composés d’un téléviseur, deux armoires, des lits, les vêtements des enfants, leurs cahiers, les vivres et la somme de 2,5 millions d'une tontine», déplore la sinistrée. Tout de même, elle s’en remet au bon Dieu et sollicite l'aide des autorités et autres bonnes volontés.