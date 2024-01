Tamba : Un incendie ravage l'économie des habitants de Saré Sidy

Le village de Saré Sidy, dans la commune de Missirah, département de Tambacounda, a été totalement ravagé par un incendie. Le drame s’est produit ce lundi vers 9 h. Son origine reste encore inconnue. Le feu n’a rien épargné sur son passage. Stocks de paille et d’arachides non encore écoulés, petits ruminants, cases en paille, vivres divers… tout a été consumé. C’est le triste bilan provisoire de cet incendie. Les villageois étaient impuissants devant la furie des flammes, à cause du vent violent qui soufflait. Les éléments de la gendarmerie de Gouloumbou se sont rendus sur les lieux pour les besoins du constat d'usage. Les populations sollicitent le soutien des autorités et des bonnes volontés. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.