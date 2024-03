Tamba : Plus de 5000 cartes d’électeurs en souffrance dans le département

Un taux de retrait timide des cartes d’électeur dans le département de Tambacounda. Selon le préfet de cette circonscription, c’est de l’ordre de cinquante cartes par semaine. “Pour la situation des cartes, on peut noter qu’il y a un peu moins de 6000 cartes en souffrance dans tout le département”, a dit Alioune Badara Mbengue. Il s’agit précisément de 5924 cartes d’électeur, réparties entre Tamba-département (2716), Koussanar (1144), Missira (1082) et Makacolibantang (982). Selon le préfet, une commission avait été mise en place, il y a quelques semaines, pour accélérer le processus et permettre aux coalitions de partis et aux partis en liste de pouvoir suivre le processus, mais le retrait reste actuellement très timide. Les cartes d’électeur sont toujours disponibles, ce sont les titulaires de ces documents qui tardent à venir les récupérer, a-t-il dit.