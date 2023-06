Tamba : 8 affaires inscrites au rôle de la Chambre criminelle

Le tribunal de grande instance de Tambacounda a démarré sa session de la Chambre criminelle, ce mercredi 14 juin, jusqu'au seize courant. Huit affaires sont inscrites au rôle.

Il s’agit d’un cas d'association de malfaiteurs, de vols en réunion commis avec usage d'armes et de violences ayant entraîné la mort d'un exploitant forestier, dont les auteurs sont les caïds et multirécidivistes Ibrahima Badiane dit "Diadié" et Fallou Thiam. Les mis en cause sont en ce moment à la barre du tribunal.

La deuxième affaire du jour concerne un cas d'infanticide. Le jeudi 15 juin, suivra un cas de viol commis par ascendant, un cas de trafic international de drogue et une affaire d'assassinat.