Tabaski 2024 : le gouverneur de Dakar publie les points de vente des animaux

Dans le cadre de la préparation de la fête de Tabaski, le gouverneur de la région de Dakar a publié la liste des points de vente des animaux sur pied pour la fête de cette année. « Dans le département de Dakar, l’arrondissement de Grand Dakar localisera cinq points : Rond-point Liberté 5 (Terminus), Corniche Hlm, Terre-plein Boulevard Cheikh Ahmadou Bamba, au terrain « agression », à l’espace situé à coté de terrain de basket liberté 2. L’arrondissement des Almadies fera office de 6 locaux notamment à Yoff Layène, Ngor Tali bu bess, Route vers la base aérienne de Ouakam, Yoff Ndeungane, Sicap Karack et la devanture de la mosquée de Nord-foire », peut-on lire sur l’arrêté. Le document informe qu’à Dakar Plateau, l’Allée Fass-Médina servira de point de vente alors qu’aux Parcelles Assainies, le parking du stade Léopold Sédar Senghor et CICES sont choisis. « Dans le département de Guédiawaye, trois lieux sont retenus : terrain Hamo 2, l’espace situé près du service des Eaux et Forêts et celui situé en face de la Mairie de Ndiarème Limamoulaye. Dans le département de Keur Massar, Foirail de Keur Massar, Malika Cité Sonatel, Rond-Point face police Jaxaay et Terrain Yeumbeul Asecna sont retenus alors que seuls trois lieux sont concernés dans le département de Pikine : Parc des petits ruminants SOTIBA, Foirail de Grands Ruminants et Foirail de Thiaroye ». Indiquant la capacité de charge de chaque point de vente sera déterminée par Direction régionale de l’Elevage et des Productions animales, le gouverneur de Dakar fixe les points de vente dans le département de Rufisque : « Foirail de Rufisque, Terrain situé derrière Stade Ngalandou Diouf, Guérite de Bargny, Foirail de Diamniadio, Foirail de Sébikotane, Sangalkam croisement, Bambilor, Tivaouane Peulh et l’extension foirail Rufisque »