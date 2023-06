Tabaski 2023 : Idrissa Seck reprend un vieux slogan de Me Wade

Le leader du parti Rewmi n’est pas aussi en reste. A l’occasion de la Tabaski, Idrissa Seck, qui a effectué la prière de l’Eid El Fitr à la grande mosquée de Moussanté, s’est adressé aux Sénégalais. Il a insisté sur « l’importance des valeurs de droiture, l’importance comme condition première d’exercice de toute autre activité, l’importance de la stabilité du pays mais surtout l’importance du travail». « Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler afin de générer le maximum de bienfaits pendant le temps qui nous est imparti sur terre et que ses bienfaits puissent bénéficier à l’ensemble de la société », a-t-il soutenu. Idrissa Seck a aussi invité aux respects des fonctions qu’exerce le citoyen lambda que cela soit celle du juge, des forces de sécurité et de défense ou du médecin. Car, estime-t-il, ce n’est que dans le respect des institutions et de l’exercice qui nous est imparti qu’on peut développer un pays », a-t-il tenu à faire remarquer. Et d’ajouter : « l’important est que chacun doit travailler dans le respect pour la stabilité et pour l’intérêt général de la nation ».