Tabaski 2023 : Amadou Ba annonce une mauvaise nouvelle pour les ménages à Dakar

L’Aïd-el-Kébir, communément appelé « Tabaski », est sans aucun doute la célébration la plus attendue au Sénégal. Prévue pour la fin du mois de juin, elle est cependant moins ressentie cette année en raison des récents événements qui secouent le pays. L’une des principales préoccupations pour cette fête concerne la disponibilité suffisante de moutons pour les Sénégalais. Face à cette inquiétude, Amadou Bâ se veut rassurant en soulignant que la situation est globalement satisfaisante sur le marché, à l’exception de Dakar. Le Premier ministre explique : « Je peux vous dire que le marché est globalement correctement approvisionné. En ce qui concerne spécifiquement les moutons, il y a un excédent sur le marché, sauf à Dakar ». Il ajoute : « Dans l’ensemble, le marché affiche un excédent de plus de 30 000 moutons par rapport à la même période de l’année précédente. Nous avons un déficit à Dakar, ce qui peut s’expliquer par la situation que nous avons récemment traversée. » En ce qui concerne la rareté constatée des points de vente de moutons dans la capitale, le Premier ministre estime que certains éleveurs préfèrent attendre les derniers moments pour les vendre. « Je peux vous annoncer que depuis le week-end dernier, ce sont pas moins de 4000 moutons qui arrivent à Dakar chaque jour », déclare-t-il. Ce constat offre de l’espoir pour un retour à la normale, et le chef du gouvernement, en collaboration avec le ministère du Commerce, veillera à une bonne répartition de ces animaux. Amadou Bâ précise que la demande à Dakar se situe entre 290 000 et 300 000 moutons