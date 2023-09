Suspension diète Sonko: Yewwi dévoile le rôle décisif de Serigne Mountakha

Lors de la délégation de Yewwi Askan Wi à Touba, Habib Sy, président de la Conférence de leader, a mis en avant le rôle crucial de Serigne Mountakha dans l’apaisement des tensions politiques au Sénégal, en particulier concernant la grève de la faim d’Ousmane Sonko. Le leader a souligné la portée internationale de Sonko tout en exprimant sa profonde gratitude envers le khalife général des mourides pour ses efforts de médiation.Habib Sy, président de la Conférence de leader, s’est exprimé en présence de Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du khalife général des mourides. Cette prise de parole s’est déroulée à Touba, à la veille de la célébration du Grand Magal de 2023, et était l’occasion pour la délégation de Yewwi Askan wi de rendre visite, non seulement pour le ziar en l’honneur du Grand Magal, mais aussi pour témoigner de l’implication de Serigne Mountakha dans la résolution des défis nationaux. Habib Sy a mis en avant le rôle crucial joué par Serigne Mountakha pour mettre fin à la grève de la faim d’Ousmane Sonko, qui a pris fin le 2 septembre 2023. Habib Sy a déclaré lors de sa prise de parole en s’adressant à Serigne Bass Abdou Khadre: « Vous n’êtes pas sans savoir que la situation dans laquelle Ousmane Sonko se trouve a été abordée lors de notre précédente visite. Nous avions été chaleureusement accueillis, et aujourd’hui, nous pouvons affirmer que c’est grâce à Serigne Mountakha qu’Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim. » Le président de la Conférence de leader a également souligné l’importance internationale d’Ousmane Sonko et le rôle déterminant du khalife général des mourides dans l’apaisement de la situation politique au Sénégal. « La renommée d’Ousmane Sonko est internationale. L’amélioration de la situation est en grande partie grâce à l’intervention de Serigne Mountakha. Nos remerciements sont infinis et nous espérons que vous pourrez transmettre notre gratitude au Khalife », a-t-il ajouté.