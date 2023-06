Suspension de la ligne Dakar-Ziguinchor-Dakar : le directeur général de Dakar Dem Dikk s'explique

La société nationale de transport interurbain, Dakar Dem Dikk (DDD), a suspendu sa ligne Dakar-Ziguinchor-Dakar de Dakar Dem Dikk. Une décision qui a créé des frustrations chez les clients. En marge de la signature de convention avec La Poste lundi 19 juin 2023, le directeur général de la société Ousmane Sylla est revenu sur les raisons d'une telle décision. A l'en croire, la société a reçu des menaces de caillassage et pour des raisons de sécurité la ligne a été suspendue. « Nous avons vécu des événements très difficiles pour les Sénégalais et particulièrement pour Dakar Dem Dikk. Notre objectif est d’assurer la sécurité de tous les clients mais aussi de nos biens. Nous évaluons la situation dans cette localité tous les jours. Nous avons constaté qu’il y a des risques que nous évaluons », a déclaré Ousmane Sylla. Qui a révélé que « la société subit des menaces de destruction de la part de militants de Pastef ». M. Sy a tenu à rassurer les passagers que cette décision n’est pas encore définitive et que la société est en train de travailler pour trouver une solution le plus rapidement possible. « Je rappelle que Dakar Dem Dikk est un patrimoine national. Et en fonction de cela, nous allons mettre les dispositions pour accompagner tous les Sénégalais et surtout les habitants de cette localité (Ziguinchor). Nous compatissons à cette situation mais sachez que la Direction Dakar Dem Dikk met tout en œuvre pour répondre aux attentes des clients », a-t-il assuré. Selon le journal "Les Echos" qui donne l'information, les passagers ont déversé leur colère dans les réseaux sociaux. Certains déclarent même que cette suspension leur porte préjudice à quelques jours seulement de la fête de la Tabaski.