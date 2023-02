Suspendu du barreau, la réaction de Me El Hadj Diouf

La décision est officielle. Me El Hadj Diouf est suspendu du barreau de l'ordre des avocats, en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Joint par Seneweb, la robe noire confirme l'information et martèle: "je n'ai aucun commentaire à faire..." Il est reproché au conseil d'Adji Sarr la commission de "faute lourde et l'atteinte à l'honorabilité du bâtonnier". L'instance disciplinaire du barreau va statuer sur son cas, le 28 février prochain.