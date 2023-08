Surpopulation carcérale : Les Ong interdites d’inspecter Rebeuss, ça craint une révolte

La capacité maximale de la Mac Rebeuss est de 1500 détenus. Actuellement, elle contient 3 000 détenus, selon une source. Et c’est peut être ce que cache le ministère de la justice en interdisant aux ONG d’y faire des inspections, depuis un an, selon Seydi Gassama Directeur exécutif d’Amnesty au Sénégal. « Les détenus parlent à la société civile, à leur famille, aujourd’hui, ils disent qu’ils ne peuvent plus dormir. Ce sont des personnes qui dorment assis, entassés, les uns contre les autres. Cette situation est inhumaine, qu’on peut assimiler à de la torture d’autant plus qu’on nous dit qu’il y a dedans des personnes blessées », déplore-t-il sur rfm. C’est intenable, selon des sources qui sont en contact avec des détenus, ils craignent comme Seydi Gassama, un mouvement d’ensemble. « Il peut se passer une minuterie. On l’a connu vécu il y a quelques années, il y a eu des morts. Aujourd’hui, il faut tout pour éviter un sentiment de révolte parmi ces jeunes. »