"Supposée dette cachée de 650 millions d’euros" : TAS exige des explications

Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall, par ailleurs leader de la République des valeurs, a réagi, ce lundi, aux révélations du quotidien économique britannique Financial Times faisant état d’un emprunt non déclaré contracté par le Sénégal. Selon le média anglais, le pays aurait mobilisé environ 650 millions d’euros l’année dernière auprès de Africa Finance Corporation et de First Abu Dhabi Bank, dans le cadre de mécanismes d’emprunt qui auraient accordé des avantages spécifiques à ces créanciers, au détriment des détenteurs d’obligations existants.



Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Thierno Alassane Sall évoque « une nouvelle affaire de dette cachée », dénonçant des opérations menées « dans la plus grande opacité ». Il estime que ces révélations interviennent dans un contexte préoccupant, à la veille d’une réunion de la Commission des finances de l’Assemblée nationale avec le ministre chargé des Finances.



L’ancien ministre de l'Energie sous Macky Sall pointe notamment l’ordre du jour de cette rencontre, axé sur une résolution de soutien au gouvernement visant à éviter une restructuration de la dette. Une démarche qu’il assimile à un « chèque en blanc » donné à l’exécutif, s’interrogeant sur d’éventuelles « tambouilles inavouables ». Pour le parlementaire, il est impératif que les députés exigent des explications détaillées sur ces opérations financières. Il appelle l’Assemblée nationale à exercer pleinement son rôle de contrôle, afin de garantir que les solutions envisagées pour gérer la dette publique ne produisent pas d’effets négatifs à court ou moyen terme.

