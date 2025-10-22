Pétrole sénégalais (T3) : Woodside a généré plus de 1.4 milliard de dollars en 9 mois

Woodside, l’opérateur du champ Sangomar, vient de dévoiler les résultats de son troisième trimestre de l’année 2025. La compagnie australienne, détenant 82% de participation dans le pétrole sénégalais, évoque des performances exceptionnelles, avec une production de 99 000 barils par jour (Mbbl/d), qui a généré 477 millions de dollars pour le troisième trimestre.



Au second trimestre de l'année, 510 millions de dollars avaient été générés et 464 millions de dollars à fin mars. Au total, ce sont 1,468 milliard de dollars qui ont été générés jusqu’ici pour l’année 2025, sur Sangomar. Soit autour de 831,1 milliards de francs Cfa. En 2024, à pareille période, ce sont 464 millions de dollars qui avaient été générés par la compagnie pétrolière. Soit autour de 262,7 milliards de francs Cfa.



«Woodside a enregistré une hausse de sa production trimestrielle de 51 millions de barils équivalent pétrole. Sangomar a maintenu ses performances exceptionnelles, produisant 99000 barils de pétrole par jour avec un taux de fiabilité de 98,2 %», a salué Meg O’Neill, la Présidente Directrice générale (Ceo) de la compagnie pétrolière.



La question, à présent, c'est quelle sera la part sénégalaise en cette période de tension budgétaire ? Va-t-elle croître ? Ou les ressources seront-elles toujours consacrées, dans une grande partie, au "cost oil", notamment au remboursement des dépenses d'exploration et de développement de la compagnie pétrolière ?

