Setal.net

L’informel hors des radars budgétaires ? Une lecture incomplète des finances publiques


L’informel hors des radars budgétaires ? Une lecture incomplète des finances publiques

Dans les rues de Dakar, de Thiès ou de Kaolack, des milliers de commerçants, d’artisans et de transporteurs s’acquittent chaque jour de redevances, tickets et licences. Pourtant, l’idée persiste que l’économie informelle échappe largement à l’impôt. Cette perception, solidement ancrée dans le débat public, ne résiste pas à l’examen des faits. Les acteurs non enregistrés dans le système fiscal national contribuent déjà de manière significative, mais sous des formes diffuses, fragmentées et rarement visibles dans les statistiques budgétaires.

Il convient toutefois d’opérer une distinction essentielle. Les contributions versées par ces acteurs relèvent majoritairement de prélèvements locaux, perçus par les municipalités, les communes, les comités de gestion de marchés ou certaines structures intermédiaires. Elles ne prennent pas la forme des grands impôts d’État tels que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés ou les droits de douane, qui alimentent directement le budget national. C’est précisément cette différence qui entretient la confusion entre absence d’imposition nationale et absence totale de contribution.

Des travaux menés par l’International Centre for Tax and Development au Ghana et en Tanzanie montrent que les opérateurs informels paient régulièrement des taxes municipales, des droits de place, des licences d’activité ou encore des redevances journalières. À Accra, une enquête de terrain a révélé que plus de 80 % des commerçants non enregistrés versaient au moins un paiement obligatoire à une autorité locale ou à un collecteur reconnu. Ces sommes, bien qu’extérieures au système fiscal central, constituent bel et bien une contribution obligatoire.

Au Sénégal, la Direction de la prévision et des études économiques estime que le secteur informel représente environ 97 % des unités économiques et plus de 40 % du produit intérieur brut. Dans les marchés urbains, les vendeurs paient quotidiennement des tickets d’occupation, des frais de nettoyage et des cotisations aux comités de gestion. Dans les gares routières, les chauffeurs de transport interurbain ou suburbain s’acquittent de droits de stationnement, de frais de chargement et de contributions syndicales. Ces flux financiers alimentent principalement les budgets municipaux ou des structures locales. Très peu de ces montants remontent vers le Trésor public national.

Cette architecture fiscale morcelée explique en partie le malentendu. Les contributions versées ne prennent pas la forme d’un impôt déclaré annuellement ni d’une imposition progressive fondée sur le revenu réel. Elles sont locales, souvent payées en espèces, parfois collectées par délégation. Elles échappent donc à la comptabilité fiscale nationale et aux indicateurs classiques de pression fiscale. Pourtant, pour les ménages concernés, il s’agit bien de charges obligatoires qui amputent un revenu déjà instable.

Le caractère régressif de ces prélèvements suscite des interrogations. Les petits opérateurs paient fréquemment des montants fixes, indépendants de leur chiffre d’affaires réel. Une vendeuse de fruits ou un réparateur de téléphones peut verser plusieurs milliers de francs CFA par semaine sans bénéficier d’une protection sociale ni d’un accès facilité au crédit. À l’inverse, certaines entreprises formelles disposent d’exonérations, d’incitations ou de mécanismes d’optimisation qui réduisent leur contribution effective au budget de l’État.

Ce décalage nourrit un sentiment d’iniquité. Les services municipaux restent insuffisants dans de nombreux marchés, les infrastructures sont dégradées et la traçabilité des recettes demeure limitée. L’absence de visibilité sur l’utilisation des fonds affaiblit la confiance et renforce l’idée d’un système déséquilibré.

Pour les administrations fiscales africaines, la question n’est plus de savoir si l’économie informelle contribue, mais comment rationaliser cette contribution et mieux articuler fiscalité locale et fiscalité nationale. L’African Tax Administration Forum souligne depuis plusieurs années la nécessité de simplifier les régimes présomptifs, d’améliorer l’enregistrement et de renforcer la transparence dans la collecte locale. L’enjeu ne se limite pas aux recettes publiques. Il touche à la cohérence de l’architecture fiscale et à la qualité du contrat social.

Mieux documenter ces flux, clarifier la répartition entre collectivités locales et État central, harmoniser les prélèvements et offrir en retour des services tangibles constituent des pistes prioritaires. La digitalisation progressive des paiements municipaux, expérimentée dans certaines communes sénégalaises, pourrait réduire les pertes et rendre les circuits financiers plus lisibles. Encore faut il que cette modernisation s’accompagne d’une amélioration visible des infrastructures et d’un accès élargi à la protection sociale.

L’idée que l’économie informelle ne paie pas d’impôts relève donc davantage du raccourci que de la réalité. Elle contribue déjà, principalement au niveau local, à travers une multitude de prélèvements obligatoires. La véritable interrogation porte sur l’équité, la coordination entre niveaux de pouvoir et la destination de ces contributions. Transformer une mosaïque de redevances municipales en un système fiscal cohérent et équilibré demeure l’un des chantiers majeurs des politiques publiques en Afrique.



Lundi 23 Février 2026 - 12:05



Setal People - 20/01/2026 - 0 Commentaire

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5

Keur Massar : Sadio Mané immortalisé aux Parcelles Assainies Unité 5
À veille de la finale historique de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, revient sur la...

CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille

20/01/2026 - 0 Commentaire
CAN 2025 /Après le sacre historique du Sénégal : Sadio Mané dévoile pour la première fois le visage de sa fille
Au-delà de l’exploit sportif, une autre image forte a marqué la fin de la rencontre. Lors de la cérémonie de remise des médailles, Sadio Mané, accompagné de son épouse Aïcha Tamba, venue soutenir...

La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs

10/12/2025 - 0 Commentaire
La chanteuse guinéenne Djélikaba Bintou Kouyaté doit une nouvelle fois faire face à ses détracteurs
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la chanteuse Djélikaba Bintou Kouyaté a fermement nié toute implication dans une vidéo à caractère indécent circulant sur les réseaux sociaux. Elle...

Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain

10/12/2025 - 0 Commentaire
Sidiki Diabaté vs Cheikhna Nimaga: L’audience renvoyée au 16 décembre prochain
L’influenceur malien Cheikhna Nimaga, plus connu sous le nom de Général Chico 223 et résidant au Sénégal, a été attrait ce matin devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, suite à une...

Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier

26/11/2025 - 0 Commentaire
Scandale Miss Universe : Raúl Rocha fait des révélations et secoue l’univers entier
Le président de Miss Universe, Raúl Rocha, est au centre d’une tempête médiatique. Dans une vidéo-confession très attendue, il a formulé des reproches contre Olivia Yacé, la candidate ivoirienne,...

Chronique - 08/02/2025 - 0 Commentaire

SetalChat_a6370.html
Revue de presse

Revue de presse - 21/02/2026 - 0 Commentaire

Vie de couple

Vie de couple

Mariage en vue : trois clés nécessaires pour un plein succès

02/08/2021 - 0 Commentaire
Le mariage, c’est le trait d’union entre deux destins. Réussir une vie de couple demande aussi des préalables, une introspection. Ola vous donne ici les 3 clés nécessaires pour bien réussir votre...

Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce

10/05/2021 - 0 Commentaire
Messieurs, voici 6 techniques simples pour éviter l’éjaculation précoce
Vous souffrez d’éjaculation précoce ? Voici des techniques simples qui vous aideront. Éjaculer avant votre partenaire est le problème le plus courant chez les hommes à un moment donné de leur vie....

Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple

17/02/2021 - 0 Commentaire
Les dix aphrodisiaques qui assurent une saine vie de couple
Ah qui n’a jamais rêvé de trouver le stimulant sexuel qui réveillerait les ardeurs de son partenaire ? Un petit coup de mou et hop une pincée de poudre magique et ça repart ! Mais quels sont les...
Google+
Partager ce site

Contribution

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)

Le Sénégal dans l’incertitude (Pr Moussa DIAW, politologue)
L’élection de Bassirou Diomaye Faye , le 24 mars 2024, avec 54% dès le premier tour, représente un tournant dans l’histoire politique du pays car elle s’est déroulée dans un contexte particulier de...

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)

La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef: (Député Abdou MBOW Groupe Takku Wallu Sénégal)
La Jeunesse Sénégalaise : La Grande Trahison de Pastef. Les images de milliers de jeunes Sénégalais devant la structure qui accueille le dépôt de leurs dossiers leur permettant d’aller travailler en...
Radios en ligne

Radios en ligne

La PRESSE sur Setal
Connectez-vous sur l'essentiel
Dakar musique
Dépêches APS
Dernière minute
Diasporaenligne.net
http://www.guide-business.com
Journalnt.com
koldanews
L'actualité au Sénégal
Mourides.info
ndarinfo
Premier site sur le mariage
Pressafrik
Radiodiffusion télévision sénégalaise
S'informer devient un plaisir!
sen360.com
Sunudiaspora
Sunugal Infos