Supporters sénégalais détenus au Maroc : la CAF entre diplomatie et discrétion

Interpellé sur la situation sensible des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc, le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, en visite au Sénégal, a adopté une posture mesurée, mêlant responsabilité et prudence. Tout en reconnaissant que ces faits sont liés à une compétition organisée par la CAF, il a insisté sur le respect de la souveraineté des États, citant à la fois le Sénégal et le Maroc. " Les préoccupations des supporters sont légitimes", a t’il affirmé, admettant que la situation suscite une vive émotion au sein de l’opinion publique sénégalaise.







Motsepe a toutefois souligné que ce dossier dépasse le cadre strictement sportif et relève désormais de discussions diplomatiques “menées dans la plus grande discrétion”. Refusant d’entrer dans les détails en raison de la sensibilité du sujet, il a tenu à rassurer : la CAF suit de près l’évolution de la situation et demeure engagée pour qu’une issue soit trouvée. " Le peuple sénégalais doit savoir que cette situation nous préoccupe profondément" , a-t-il conclu, appelant à la patience pendant que les canaux officiels poursuivent leurs démarches.

