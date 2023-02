Sunu’Y Milyaard Du Rees : Dépôt de la Plainte Populaire, ce lundi

Ce Lundi 6 Février 2023, dépôt de la plainte populaire « Sunu’y Milyaar Du Rees » à partir de 9H auprès du Procureur de la République au Tribunal de Dakar. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Fonds «Force Covid-19»), dont les recommandations ne sont pas encore mises en œuvre, revient au galop… Malgré les assurances du gouvernement . Le collectif ‘’Sunu’y milyaar du rees’’, né à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes, composé d’organisations de la société civile, dépose une plainte populaire que chaque citoyen a remplie. Elle sera remise au Procureur de la République, au Tribunal de Dakar. Ainsi, dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux Ces différentes personnalités veulent que ledit rapport ne dorme pas dans les tiroirs, à l’instar de tous les autres. Entre autres, le collectif Sunu’y Milyaar Du Rees exige la démission de tous les mis en cause, ministres, Dages etc., ou, à défaut, qu’ils soient démis de leurs fonctions