En zone mixte, Ismaïl Jakobs a semé le doute avec une déclaration pour le moins mystérieuse. Le latéral gauche sénégalais, visiblement affecté, a laissé entendre que de nombreux événements troublants avaient précédé le coup d’envoi.



« Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après la finale. Je le répète : beaucoup de choses se sont produites et pas seulement pendant la rencontre. Vous allez tout découvrir bientôt… », a lancé le joueur de Galatasaray, avant de quitter précipitamment les journalistes.



Ismail Jakobs a notamment évoqué des incidents impliquant plusieurs de ses coéquipiers à la mi-temps. « Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr à la pause », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.



Ces propos font écho aux événements survenus juste avant le coup d’envoi. Annoncé titulaire, Krépin Diatta a été contraint de déclarer forfait lors de l’échauffement. Dans la foulée, Ousseynou Niang a lui aussi quitté le groupe, visiblement diminué. Quant à Pape Matar Sarr, le milieu de terrain a été victime d’un malaise à la pause, suscitant l’inquiétude du staff et des supporters.



Malgré ces coups durs, les "Lions" ont fait preuve d’une résilience exceptionnelle, pour aller chercher le trophée au bout de l’effort. Un sacre qui restera dans l’histoire, mais qui pourrait bientôt être accompagné de révélations sur les coulisses de cette finale électrique.



Les prochains jours devraient peut-être permettre d’en savoir plus sur ces événements évoqués par Jakobs. En attendant, le Sénégal savoure son titre, conscient d’avoir triomphé dans des conditions loin d’être idéales.

