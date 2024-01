Statut des élus locaux : Les adjoints aux maires rejettent les revalorisations et annoncent un grand rassemblement

L’association des adjoints au Maire du Sénégal, en conférence de presse ce samedi 6 Janvier 2024, dénonce leur non implication lors des négociations tenues entre le Président Macky et les Maires du Sénégal. Joseph Diab et CIE exigent une indemnité de 50% sur celle des Maires. Ils ont renouvelé leur souhait de rencontrer le Président Macky Sall avant d’annoncer un rassemblement dans les prochains jours à la place de l’obélisque. Depuis quelques jours il y a eu des problèmes entre les maire de l’AMS et les adjoints des maires du Sénégal. Après que l’AMS ait été reçu par le Président de la République jusqu’à obtenir des augmentations en ce qui concerne les indemnités de 500 000f et pour les adjoints 50 000f. Une revalorisation qui n’est pas du goût aux adjoints du maire qui ont noté une différence de 700 000f. Une situation que les les adjoints aux maires n’ont pas du tout compris. D’autant plus qu’ils se disent être les premiers à poser ce problème d’augmentation des indemnités dans le cadre d’un mémorandum qu’ils aviez adressé à toutes les autorités en commençant par le Président et son gouvernement et même le Président de l’AMS. «Ce que nous avons trouvé dans cette affaire l’AMS à récupérer notre mémorandum. Cette rencontre nous donne l’occasion de manifester notre déception de ce qui a été arrêté. Nous ne somme pas d’accord pour qu’il y ait une augmentation de 50 000f pour les adjoints aux maires. Nous demandons 50% de ce que vont avoir les maires du Sénégal. S’ils ont 800.000f nous demandons que notre augmentation soit de 350 000f pour qu’ont puissent avoir 400 000f» a souligné Joseph Diab le Président de l’association des adjoints au Maire du Sénégal. Selon le Président des adjoints aux maires, dans ce document il y avait 9 points. Il s’agissait selon toujours lui, de la revaloriser du statut de l’élu local, la revalorisation de nos indemnités, l’allocation des indemnités de section des conseillers municipaux que nous avions été les premiers à le poser sur la table, la prise en charge médicale, l’indemnité de retraite communale. «Nous renouvelons notre demande d’audience auprès du President de la République, M. MACKY SALL compte tenu de ce qui nous ne savons pas si c’est une décision qui a été actée ou des propositions mais nous demandons à vous rencontrer le plus rapidement possible pour vous donner notre point de vue sur cette question. C’est les adjoints aux maires qui font le travail dans les communes et sont en étroite collaboration avec les populations» a fait savoir Joseph Diab. Les adjoints aux maires ont donc décidé après beaucoup de discussions de ne pas créer des problèmes aux populations mais dans les jours à venir d’organiser un grand rassemblement à la place de la nation. Les 2023 adjoints aux maires du Sénégal comptent se faire entendre et montrer leur mécontentement de ce qui est en train de se faire sans eux . «Nous sommes aussi des acteurs comme les maires. On ne nous traite pas comme des maires à égale dignité. Nous demandons à l’Etat de prendre cette affaire au sérieux pour qu’il y ait pas de désagrément de part et d’autres. Nous courons depuis 6 mois derrière des audiences et c’est anormal car nous sommes des autorités et nous méritons considération et respect» a conclu le président des adjoints aux maires du Sénégal.