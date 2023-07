Stations et services annexes : Une grève de 72 heures annoncée

Les gérants des stations service du Sénégal annoncent une grève, à partir du mardi 1er août 2023 pour 72h. Cette grève entre dans le cadre d’une riposte des acteurs contre les casses et saccages dont sont victimes ces entreprises. C’est donc une forme de contestation contre les violences et incendies orchestrés sur les stations d’essence et leurs services annexes comme les magasins lors des manifestations politiques.