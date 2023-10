Sports et Elevage : Amadou Ba passe le témoin à Lat Diop et à Daouda Dia

Le Premier ministre Amadou Ba, qui avait en charge des départements des Sports et de l’Elevage, a passé, vendredi, le témoin au nouveau ministre des Sports, Lat Diop et à son collègue de l’Elevage et des Productions animales, Daouda Dia, a constaté l’APS. Le chef du gouvernement cumulait les fonctions de ministre des Sports avec celles de chef du gouvernement et exerçait en même temps les fonctions de ministre de l’Elevage et des Productions animales, après que Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop ont rendu le tablier. Amadou Ba a passé le témoin aux nouveaux ministres nommés, lundi dernier, dans le nouveau gouvernement de 39 membres constitué mercredi par le président de la République, Macky Sall. Il leur a rappelé les ambitions « énormes » du gouvernement et du chef de l’État de faire de ces secteurs de ‘’puissants leviers de développement économique et social du pays’’. Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, l’ancien questeur de l’Assemblée nationale, Daouda Dia est revenu sur la signification particulière que revêt sa nomination à ce département ministériel. « Au-delà du symbole, il s’agit de relever le défi d’éclore tout le potentiel qu’à le secteur sylvopastoral’’,a-t-il dit. Il s’est réjoui « des efforts consentis par le gouvernement dans l’hydraulique, dans les programmes de développement de la culture fourragère et dans l’aviculture ». « Il s’agira de renforcer et de consolider cette bonne dynamique impulsée par l’État du Sénégal en mettant à contribution tous les secteurs de l’élevage et les acteurs pour construire de nouvelles stratégies qui nous permettront d’atteindre les objectifs fixés’’,a-t-il promis. Pour sa part le nouveau ministre des Sports, Lat Diop a reconnu l’importance et le niveau ‘’stratégique et transversal’’ de ce département dont il a en charge. Il a promis de s’attaquer aux »nombreux et variés chantiers » de ce département. Il a cité la préparation et la participation du Sénégal à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football en Côte d’Ivoire, des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, en 2026. Lat Diop, par ailleurs président de Guédiawaye FC, a aussi mis dans ses chantiers les défis liés aux ‘’infrastructures sportives, à l’arbitrage des compétitions internationales, au soutien au sport local et au soutien du football local conformément aux directives du chef de l’Etat de lancer un programme national de soutien au football local. ‘’Je réitère ma solidarité et mon engagement pour mériter cette responsabilité. Pour ce faire, je pourrais compter sur le soutien du mouvement sportif national et des supporters sénégalais’’.