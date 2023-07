Sous le coup de 3 chefs d'accusation: Birame Soulèye Diop fait acte de contrition

Arrêté hier sur instruction du Procureur de la République, Birame Soulèye Diop a été entendu longuement par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine. Le maire de la commune de Thiès-Nord a été interrogé sur procès-verbal de 21h30 à 00h55, selon une source de Seneweb. Il a regretté encore ses propos tenus à l'endroit du chef de l'Etat Macky sall. Ainsi Birame Soulèye Diop a présenté ses plates excuses devant les enquêteurs. Le n°2 de Pastef a commis, dit-il, une erreur linguistique. Le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (Yaw) est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'assemblée nationale contre un chef d'Etat étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'état, discrédit sur une institution de la République et actes et manœuvres de nature à discréditer les institutions de la République et à inciter les citoyens à enfreindre les lois, selon Me Moussa Sarr.