Soupçons de corruption: les 7 sages sortent de leur réserve et menacent

Les 7 Sages du Conseil constitutionnel brisent le silence et mettent en garde. Le magistrat Mamadou Badio Camara et ses camarades tiennent à faire savoir que « toutes ces accusations de nature à discréditer les institutions et à menacer la paix publique ne sauraient rester sans conséquences pour leurs auteurs ». Les 7 sages informent qu'ils prendront " toutes les mesures à la gravité des accusations" et tiennent "à ce que lumière soit faite....." Et en conclusion, ils soulignent qu’ils comptent continuer à exercer la mission qui leur est confiée par la Constitution et les lois du pays