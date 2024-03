Souleymane Ndiaye (DG Sapco) : « Amadou Ba n’est pas le candidat de BBY »

Souleymane Ndiaye, leader du parti Synergie pour un Développement par ailleurs DG de la SAPCO a fait une grosse révélation qui risque de secouer le BBY. Le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Souleymane Ndiaye n’a pas raté Amadou Bâ. Il déclare qu’il ne considère pas le PM comme candidat de BBY. Sur le plateau de SEN TV, il déclaré qu’Amadou Bâ n’est pas le candidat de BBY. Il déchire la liste des candidats qui ont été retenus par les 7 sages. Le directeur général de la directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), qui s’exprimait dans l’émission “Toute la vérité” sur SenTv a demandé la reprise du processus électoral pour tenir un scrutin transparent. «Donc puisqu’il n’y a pas d’élection le 25 février, il n’y a plus de candidats. Le processus doit recommencer et on doit organiser une élection inclusive, libre et transparente où tous les acteurs peuvent y participer», a proposé Souleymane Ndiaye. A l’en croire, les 19 candidats ne sont plus légitimes et ne sont plus candidats depuis la date du 25 février. «Après le 25 février, le Conseil constitutionnel n’a pas encore parlé et dès que le 25 février est dépassé, il n’y a plus de candidats. La compétition doit démarrer à zéro pour qu’on organise une élection transparente», conclut-il, dans SourceA.