Souleymane Jules Diop : « Personne ne peut fermer Walfadjri définitivement »

Un membre de la mouvance présidentielle sénégalaise, l’ancien journaliste de Wal Fadjri, Souleymane Jules Diop, actuellement Délégué Permanent du Sénégal à l’Unesco, exprime son désaccord avec la décision du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Moussa Bocar Thiam, de retirer la licence de la Télévision Walfadjri. Souleymane Jules Diop souligne que cette mesure n’apporte aucun bénéfice à l’État et critique ouvertement la stratégie adoptée par certains conseillers du président Macky Sall. Souleymane Jules Diop a fait part de son mécontentement directement en contactant Cheikh Niasse, en lui signalant que si son père avait agi de la même manière, la chaîne Walfadjri n’aurait pas survécu. Il insiste sur l’importance pour le président Sall de s’entourer de conseillers compétents et bienveillants, arguant que la fermeture définitive de Walfadjri n’est pas envisageable. « Personne ne peut fermer Walfadjri définitivement. Si nous ne leur donnons pas leur licence, d’autres le feront à notre place. Mieux vaut le faire pendant qu’il est temps », affirme Souleymane Jules Diop, mettant en avant la nécessité d’une action réfléchie et mesurée concernant l’avenir de la chaîne.