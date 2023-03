Sortie sur les substituts du procureur : le journaliste Pape Ndiaye convoqué à la SU

Le journaliste Pape Ndiaye de Walfadjri risque gros. Le procureur de la république va s’autosaisir dès aujourd’hui après sa sortie sur les 19 substituts du procureur qui, dit-il, « s’étaient opposés au renvoi du dossier Sweet Beauty devant la Chambre criminelle. » Selon les informations de Libération, le chroniqueur judiciaire est convoqué ce vendredi par la Sûreté urbaine de Dakar (SU). L’animateur de l’émission « Balance » a informé que tous les 19 substituts du procureur ont donné un non-lieu à Ousmane Sonko. Mais l’ancien procureur Me Amady Diouf a refusé d’obtempérer. Le procureur a pris seulement un réquisitoire définitif envoyant le dossier Adji Sarr, en procès. Or, après avoir étudié le dossier, les 19 substituts du procureur avaient conclu un réquisitoire définitif de non-lieu. Autrement dit, les substituts avaient demandé au magistrat du parquet Amady Diouf de classer le dossier sans suite. Cette sortie a suscité une grosse colère au parquet. Selon des informations exclusives de Le Peuple, le procureur de la République va s’autosaisir dès aujourd’hui. Et le journaliste de Walf risque même d’être arrêté pour fausses accusations et propos outrageants contre la magistrature et les délits d’actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves.