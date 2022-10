Sortie du pape François sur la pornographie : L’Unis interpelle Macky Sall

Le président de l’Union des indépendants du Sénégal (Unis), Amadou Guèye, a, dans un communiqué, salué la sortie du pape François contre la consommation de plus en plus normalisée de la pornographie. «Il est remarquable de constater que cette source de déviance majeure n'est presque jamais publiquement attaquée par les chefs religieux et imams au Sénégal, malgré sa prévalence de plus en plus favorisée par l'Internet et le danger sournois qu'il cultive dans la formation des mœurs et valeurs», lit-on dans le communiqué. L’Unis interpelle Macky Sall et les autorités publiques en charge de la justice et des télécommunications. L’Unis rappelle que les enfants, en particulier, malgré eux, se retrouvent exposés, de manière précoce, à des contenus sexuels et même déviants. «Nul contrôle parental ne saurait suffire, face à un accès banalisé et non régulé des sites à contenu pornographique au Sénégal», note-t-on. Le président sénégalais est, selon l’Unis, plus «préoccupé» par les insultes et opinions défavorables à son régime dans les réseaux sociaux que par l'assainissement et la régulation de tels contenus. Selon le document, bien des pays ont adopté une législation qui oblige les opérateurs de service Internet à bloquer systématiquement les contenus contraires aux bonnes mœurs. Que le Sénégal ne le fasse pas est la preuve, d’après l’Unis, de l'indifférence que les autorités prêtent â la conservation des bonnes mœurs et à la protection de la jeunesse. Une indifférence qui ne rime pas avec la prétention exprimée par le chef de l’État.