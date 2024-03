Sortie de prison de Sonko et Diomaye : Madiambal Diagne fait son mea-culpa

Madiambal Diagne, journaliste réputé être proche du pouvoir, fait son mea-culpa. M.Diagne qui avait annoncé la sortie de prison de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ce mercredi, et que la loi d'amnistie sera promulguée ce jour, revient sur ses propos. Sur X ( ancienne Twitter), il explique que "la computation des délais francs avant promulgation retarde d'un jour cette échéance". "J'ai annoncé la liberation de Sonko et Diomaye pour ce 13 mars 2024 mais la computation des délais francs avant promulgation retarde d'un jour cette échéance. Toutes mes excuses aux personnes qui ont été induites en erreur" , a-t-il écrit.