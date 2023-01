Sortie Moustapha Diakhaté: Les transporteurs condamnent...!

"Il nous a été donné de noter, avec beaucoup d'amertume et de déception, la sortie caustique de Moustapha DIAKHATE. En effet, dans ses propos haineux et impertinents, Moustapha Diakhaté s'est aventuré à traiter le secteur du transport de MAFIA. Nous avons fini de prendre les contours de cette sortie d'un opportuniste surgissant des profondeurs des caniveaux. Cet énergumène politique sans cerveau prouve à suffisance qu'il ne doit mériter aucun respect de la part de ses concitoyens. Moustapha Diakhaté, emporté par sa haine et son incohérence, propose au Président de la République de retirer aux transporteurs grévistes les cartes grises de leurs véhicules. Il semblerait ignorer que le droit de grève est un acquis au Sénégal et qu'il est encadré par les lois du pays. Moustapha Diakhaté irait-il demain jusqu'à proposer le renvoi des fonctionnaires grévistes ? Chers concitoyens, Moustapha Diakhaté mérite un "Ndëpp" immediat. Pour éviter le pire, nous appelons S.E.M. Macky SALL, Président de la République et Père de la Nation, à de larges concertations en mobilisant toute l'expertise disponible et necessaire à cela. Pour réussir ce challenge, le P.R. devrait différer les baves vénimeuses de toutes les personnes telles que Moustapha Diakhaté afin de s'ouvrir à un dialogue sincère et fertile. Moustapha Diakhaté est de cette race qui ne cherche qu'à verser de l'huile sur le feu. Nocif et machiavélique, ce troubadour politique doit se chercher dans des domaines plus constructifs. Nous adressant au Président de Republique, nous, acteurs du secteur du transport, indiquons que l'heure est cruciale. Il est, du coup, impératif de comprendre que le transport de personnes ne concerne pas que les grandes agglomérations telles que Dakar, Thiès, Touba, Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Tambacounda, Kaolack, Kolda... Il ne faut surtout pas ignorer que les populations de l'intérieur sont celles qui utilisent le plus les moyens de transport en commun. Elles sont dans le besoin quotidiennement et n'ont souvent pas d'autres alternatives. Au demeurant, nous devons préciser que nous sommes du peuple, nous sommes aussi le peuple. Cela signifie amplement que la grève des Transporteurs n'est pas faite pour leurrer les populations. Au contraire, c'est un prétexte sérieux et pertinent pour aborder toutes les questions qui assaillent et asphyxient le secteur. Il est important de faire remarquer qu'il ne doit exister aucune forme d'antagonisme et de concurrence entre l'Etat du Sénégal et les acteurs du transport. Il devient, dès lors, d'actualité que l'Etat devrait songer à renforcer le secteur au lieu de l'affaiblir à travers la création de sociétés telles que Dakar-Dém-Dikk, Sénégal-Dém-Dikk et AFTU. Celles-ci doivent être inscrites dans un processus de dévolution aux professionnels du secteur qui devront les exploiter pour le bien-être des sénégalais. En outre, l'État doit mettre en œuvre sa mission d'accompagnement et d'encadrement de notre secteur. À ce titre, nous nous rendons disponibles pour échanger aux fins de trouver des solutions viables aux problèmes du transport. Les transporteurs, imbus de valeurs civiques et patriotiques, veulent un secteur fort, sécurisé, utile, accessible et rentable. Vive le Sénégal ! Vive le transport !"