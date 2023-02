Sonko-Mame Mbaye Niang : grosses révélations sur le procès

L’affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko sera appelée ce jeudi à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Mais les accusations portées contre le président de Pastef sont plus graves qu'énoncées dans les médias. Libération rapporte en effet que dans sa citation, le parquet vise Sonko pour diffamation et injures publiques, mais également faux et usage de faux. Toutefois, le procès devrait être reporté. Et pour cause. Libération révèle que les avocats de Ousmane Sonko vont demander son renvoi au motif qu’ils n’ont pas reçu la citation du procureur. Ils ont toutes les chances d’être suivis par le tribunal, d’après le journal. Qui souligne que les conseils de Mame Mbaye Niang, en revanche, vont plaider pour la tenue de l’audience ce jeudi.