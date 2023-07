"Sonko-Adji Sarr : l’histoire" de Madiambal Diagne: Ce que vous devez savoir !

Le journaliste Madiambal Diagne a présenté, hier, son ouvrage intitulé Ousmane Sonko-Adji Sarr : l’histoire. Les Confidences inédites de la victime. Lors du point de presse, M. Diagne a assuré que c’est « un travail d’investigation », qui lui a permis de « donner la parole aux différents protagonistes et qui permet à chacun, après lecture, de se faire sa propre opinion » des circonstances et des péripéties de cette affaire. « C’est une question sur laquelle, je tenais vraiment à me prononcer étant entendu que j’ai une connaissance de cette affaire-là pour avoir rencontré les différents acteurs à plus d’une fois, c’est-à-dire ceux qui ont mené cette affaire-là, les magistrats, les avocats, les journalistes, toutes les personnes qui ont travaillé dans cette affaire. Quand vous lisez le livre, vous verrez que, très largement, Ousmane Sonko y a pris la parole, ses avocats y ont pris la parole. Et l’opinion peut apprécier les propos postules des déclarations des uns et les autres. J’ai voulu être le plus exhaustif », a-t-il insisté. Ajoutant qu’il a tenu à « laisser les propos de Adji Sarr intacts, sans y toucher pour garder sa sincérité et son authenticité pour que le lecteur puisse épouser la sensibilité des propos ». Dans ce livre de 258 pages, l’auteur donne la parole à la masseuse qui relate les péripéties de sa mésaventure avec Ousmane Sonko. « C’est surtout le fait qu’il veuille coucher avec ma copine, Mama, qui m’a poussé à porter plainte. Je ne veux plus qu’il fasse de mal à une fille », confie-t-elle au chapitre 3 du livre.