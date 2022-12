Sonko/Adji Sarr – Menaces sur Dr Gaye : Le SAMES monte au créneau et interpelle les acteurs concernés…

Après Amnesty International, c’est au tour du SAMES d’apporter son soutien au Dr Alphousseyni Gaye, suite à sa sortie sur Kewoulo. En effe, après avoir subi de nombreuses agressions et menaces dans l’affaire opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko, le Dr Gaye peut désormais compter sur le soutien du syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES). Soutien au Dr Gaye… « Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) apporte son soutien indéfectible au camarade Alphousseyni GAYE gynécologue obstétricien, en Service à l’Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand YOFF, qui a publiquement émis des craintes relatives à sa sécurité. Le Bureau Exécutif National (BEN) du SAMES informe qu’il a pris contact avec le camarade dès les premières heures qui ont suivi sa sortie médiatique, pour lui témoigner la solidarité de tous les membres du Syndicat« , soulignent les syndicalistes dans un communiqué. Ils demandent ainsi à l’Etat du Sénégal « de prendre toutes les dispositions utiles pour lui garantir une sécurité optimale. Le SAMES constate, au-delà de cette affaire qu’il est devenu quasi systématique que les rapports d’expertise des praticiens, requis par l’autorité judiciaire, se retrouvent reproduits in extenso sur la place publique… Cette situation est de nature à exposer de manière récurrente les experts medico-judiciaires ainsi que leurs familles à une insécurité notoire… » Ils invitent ainsi les acteurs concernés à tout mettre en œuvre « pour éradiquer cette forfaiture hautement préjudiciable au service public de la justice« .