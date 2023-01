Sonko/Adji Sarr : Grave révélation de Pape Ndiaye sur le procès…

Les révélations sont d’une gravité inédite. Pape Ndiaye apprend que le parti au pouvoir a déjà choisi les juges et le procureur pour emprisonner Ousmane Sonko, alors même que le Doyen des juges n’a pas terminé son audition pour donner une suite au dossier Sweet beauty. « Le Doyen des juges, Maham Diallo n’a pas terminé son enquête, pour dire s’il y aura non-lieu ou renvoi en procès, mais le pouvoir a choisi les trois (3) juges qui vont juger Ousmane Sonko et le procureur qui va le condamner… », apprend le journaliste. « Une manière de mettre la pression sur Maham Diallo ? s’interroge Pape Ndiaye, selon qui, même si Ousmane Sonko est innocent, ils vont essayer de le juger et le condamner.