Sommet des BRICS : Macky Sall en Afrique du Sud

À l’invitation de Cyril Ramaphosa, Président de la République d’Afrique du Sud, le Président Macky Sall quitte ce 22 août pour prendre part, les 23 et 24 août 2023, au 15e Sommet des BRICS à Johannesburg. Pour rappel, le Groupe des BRICS comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Dans un esprit d’inclusion et d’ouverture, le 15e Sommet tiendra une séance spéciale de dialogue avec l’Afrique à laquelle sont conviés quelques leaders africains. Le thème de la séance portera sur : « Les BRICS et l’Afrique : partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». En marge du Sommet, le Président Sall, en sa qualité de co-président du Forum sur la coopération sino africaine, participera à une réunion sur le partenariat Chine-Afrique, entre un groupe restreint de Chefs d’Etat africain, d’une part, et Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine d’autre part. Le retour du Chef de l’Etat est prévu le 25 août 2023. Avec le Soleil