Solidarité avec Maïmouna Ndour Faye : Le Directoire de Amadou Ba condamne l’agression

Le Directoire de campagne du candidat Amadou BA a exprimé sa consternation suite à l’agression violente subie par Maïmouna Ndour Faye, Directrice Générale de 7TV. Cet incident, qualifié d‘ »acte barbare », a été fermement condamné comme étant inacceptable dans une société démocratique, à l’instar du modèle sénégalais réputé pour son ouverture et sa maturité démocratique. Le Directoire a manifesté sa solidarité envers les journalistes et tous les défenseurs de la démocratie, soulignant l’importance cruciale du respect de la liberté de la presse, de l’intégrité des professionnels de l’information et de la communication, ainsi que de la libre expression de chaque citoyen. Il a été clairement énoncé que les auteurs de cette agression contre Maimouna Ndour Faye doivent être « recherchés, trouvés et punis à la hauteur de leur acte ignoble ». En outre, le Directoire a appelé tous les démocrates et républicains à demeurer vigilants et à s’engager activement pour éliminer la violence et les fauteurs de trouble de l’espace démocratique, lequel doit exclusivement être un lieu de débat d’idées respectueux des principes de l’État de droit.