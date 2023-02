Soldats sénégalais tués au Mali: Les condoléances d'Ousmane Sonko

"C'est avec douleur et tristesse que je m'incline devant la mémoire des trois jambars sénégalais victimes d’un engin explosif, au retour d’une mission de ravitaillement entre les localités d’Ogassagou et de Sévaré dans le cadre de la MINUSMA. Je présente mes condoléances à leurs familles, à l'Armée ainsi qu'au peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés".