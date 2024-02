Six morts à Ndoulo : on connaît la cause de l’accident

Un accident a fait six morts et autant de blessés, dont deux graves, ce mercredi à Ndoulo, dans la région de Diourbel. Les victimes se rendaient au magal de Kazu Rajab, célébrant la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife des mourides. Elles étaient à bord d’un Pick-up qui s’est renversé en essayant de ne pas heurter une autre voiture. «Une Peugeot 406 a évité un âne et a fait face à notre véhicule qui roulait à vive allure. Notre chauffeur, voulant éviter la collision, a dérapé et perdu le contrôle de la voiture qui s’est renversée», explique dans les colonnes de L’Observateur un rescapé nommé Oustaz qui voyageait à bord du Pick-up. Ce dernier ajoute que leur véhicule «a heurté au moins quatre arbres avant de s’arrêter». Il dut son salut, d’après son récit, à la ceinture de sécurité qu’il avait bien attachée. Les victimes de l’accident ont été évacués à l’hôpital Heinrich Lübke de Diourbel. Aux quatre hommes et deux femmes décédés, s’ajoutent six blessés dont deux dans un état critique.