Situation tendue : « Mame Abdou Sy Dabakh nous manque » (Alioune Tine)

On vit des moments décrochage politique et démocratique qui mettent dangereusement la cohésion nationale. observer trêve du Ramadan, mois de purification est porteuse de sens. Dixit Alioune Tine qui se souvient de Mame Abdou Sy Dabakh. Un guide multidimensionnel dont le discours transcende les âges et les générations. Les Sénégalais s’étaient habitués aux appels du 3e khalife général des Tidianes, à l’endroit des politiques leur mettant devant leurs responsabilités, devant les hommes et devant Dieu. « El Hadji Abdou Aziz Sy Dabaax Malick nous manque cruellement pendant ces moment. Il rappelait qu’il fallait mettre le Sénégal au-dessus des intérêts personnels et des intérêts partisans. Yalna Yallah yok leeral », a twitté Alioune Tine. Car, poursuit le fondateur du think tank Afrika Jom center, « on est en train de franchir des limites et des zones au-delà desquelles c’est l’irréparable. Les manifestations doivent être autorisées et encadrées , il s’agit d’un droit constitutionnel. La justice doit agir contre les appels à la violence et contre les milices armées, une vraie bombe ». « Le courage, le sens de la responsabilité et le réalisme le plus élémentaire commandent qu’on s’arrête de mettre en péril la paix et la stabilité en appelant au dialogue. Le Président de la République , Macky_Sall ⁩ doit le faire pour le Sénégal et pour le Continent ». « Il n’est pas un chef de guerre, il est le Père de la Nation, il ne doit pas diviser mais rassembler son peuple, pacifier le champ politique, faire un grand discours, déclarer renoncer au troisième mandat et appeler au dialogue et à la paix », a-t-il ajouté.