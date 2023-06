Situation tendue : « Forces occultes, coupure Internet, Abdou Diouf et Macky », S. Gassama

Seydi Gassama, Directeur exécutif Amnesty Sénégal, est revenu sur twitter sur les forces occultes galvaudées, les restrictions d’accès aux réseaux sociaux et la comparaison entre Abdou Diouf et Macky Sall. La police peut-elle dire si les forces étrangères ou occultes dont elle a fait mention dans sa conférence de presse sont ces hommes en tenues civiles qui paradent en véhicules pick-up blancs sans qu’elle ne procède à leur arrestation ? Ou encore ces hommes en tenues civiles qui étaient à bord du véhicule pick up qui a heurté et tué le livreur Gora Diop aux Parcelles Assainies en mars 2023 ? La coupure de l’internet mobile et les restrictions d’accès aux réseaux sociaux n’ont qu’un seul but : empêcher les citoyens de filmer et de partager les exactions que pourraient commettre les forces de défense et de sécurité et ces civils à bord de véhicules pick-up. Le Président Abdou Diouf avait aussi à sa disposition la justice, la police, la gendarmerie et l’armée mais il n’a jamais utilisé ces institutions pour empêcher ses adversaires, Abdoulaye Wade et les anciens communistes, de participer à une compétition électorale. Et pourtant que de graves événements ont eu lieu pendant les affrontements avec l’opposition : assassinat d’un juge du Conseil Constitutionnel, meurtre et mutilation de policiers sur les Allées du Centenaire, incendie et destruction des biens publics et privés..