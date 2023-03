Situation du pays : Y en a marre face à la presse ce vendredi…

« Les Sénégalais ont vu ce qui s’est dans la journée d’hier. On était venu pour voir l’état de santé de Ousmane Sonko qui est très fatigué, mais qui tient toujours et prêt pour se battre », a soutenu Thiat après sa sortie de l’hôpital Samu pour voir Ousmane Sonko. L’activiste et Y en a marre donnent rendez-vous à tous les journalistes ce vendredi, à 15 heures à leur siège (QG) pour une conférence de presse, parce que, dit-il, « trop c’est trop ». Selon l’un des membres, il est temps que le peuple fasse face à Macky Sall. Parce que cette affaire de diffamation n’est plus une affaire d’une personne mais de tout le Sénégal. « Le pays est en train de se ridiculiser devant le monde entier parce que seulement une personne veut satisfaire ses propres désirs. Ce n’est plus l’affaire de Pastef, de Yewi ou de Sonko mais de tout le pays… », laisse-t-il entendre.