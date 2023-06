Situation d'Ousmane Sonko : Les dix vérités de Pape Alé Niang sur le leader du Pastef

Sur son compte Facebook, le journaliste Pape Alé Niang donne des nouvelles du leader du Pastef. Pour, dit-il, informer l'opinion nationale et internationale sur toutes les informations qui circulent concernant Ousmane Sonko. Pape Alé Niang a livré ses dix vérités sur la situation du chef de l'opposition. En premier lieu, il assure : "1- Ousmane Sonko est chez lui à la cité Keur Gorgui. 2- Il continue d'être séquestré lui et sa famille pas les forces de défense et de sécurité. 3- Ousmane Sonko est interdit de communiquer avec ses avocats. 4- Les forces de défense et de sécurité continuent de barricader son domicile. Aucun blocus n'a été levé. 5- Il n'a reçu aucune délégation des Nations Unies." Ensuite, il ajoute : "6- Il n'a reçu aucun émissaire du vénéré guide Serigne Mountakha Mbacké. 7- Il ne devait pas se rendre à Touba. 8- Il n'y a aucune médiation entre lui et le président Macky Sall. 9- Ousmane Sonko ne fera pour le moment aucune déclaration sur les événements malheureux survenus au Sénégal. 10- Ousmane Sonko se considère comme victime dans cette tragédie qui endeuille le peuple sénégalais."