Situation carcérale à Ziguinchor : l’administration pénitentiaire tape sur des détenus, selon Guy Marius Sagna

En tournée en Afrique du Sud, le député Guy Marius Sagna, a dénoncé la situation carcérale des détenus à la prison de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Il a accusé l’administration pénitentiaire de les battre. « Je pense aux neuf (09) femmes en grève de la faim depuis neuf (09) jours à la prison du Camp pénal dont six (06) détenues politiques », a d’emblée dénoncé le député, dans une note exploité par PressAfrik. Qui ajoute : « Au lieu d'améliorer la situation carcérale à Ziguinchor, l'administration pénitentiaire tape sur des détenus comme Ahmad Mbodj dit Tom ». Selon l’activiste, « 32 prisonniers sont venus s'ajouter aux 150 qui étaient déjà en grève de la faim à la prison de Ziguinchor pour eux aussi, protester contre l'oppression carcérale ». « Toute ma solidarité aux détenus politiques et à tous les prisonniers du Sénégal dont les conditions de détention sont inhumaines et dégradantes », a-t-il exprimé.