Sindone : Un mort et six blessés dans un accident de circulation

Un décès et six blessés c’est le bilan d’un tragique accident de la circulation qui s’est produit, ce matin, à hauteur du village de Sindone dans la commune de Adéane, département de Ziguinchor, sur la route nationale numéro 6. Trois blessés sont dans un état grave. S’agissant des faits, un véhicule transportant du poisson a dévié de sa trajectoire et s’est retrouvé enlisé dans les rizières avoisinantes. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les sapeurs-pompiers et acheminées vers l’hôpital régional de Ziguinchor pour des soins.