Signalement de l’Etat : Un sénégalais arrêté aux Usa en attente de rapatriement

Les services de sécurité des Usa disent avoir arrêté un citoyen sénégalais suite à une plainte de l’Etat du Sénégal qui l’accuse d’activités terroristes. L’homme est en instance d’expulsion. «l'Enforcement and Removal Operations (ERO)», l’agence américaine dont la mission est d’arrêter et d’expulser les migrants suspects, informe sur sa page, que c’est le 17 octobre dernier qu’elle a procédé à l'arrestation d'un citoyen sénégalais en situation irrégulière aux Usa. Il est «recherché par les autorités sénégalaises pour association de malfaiteurs en relation avec une organisation terroriste, destruction, dégradation et dommages en relation avec une organisation terroriste, actes préparatoires visant à compromettre la sécurité publique ou à provoquer de graves troubles politiques, provocation directe d’une foule armée et détention d’armes sans autorisation administrative préalable», indique l’agence. Dans son document, l’ERO explique que ses agents ont arrêté le non-citoyen de 29 ans sans incident à l'extérieur du 26 Fédéral Plaza, à New York. Il restera en détention, sans caution, dans l'attente de la procédure de rapatriement. C’est le 10 octobre que des agents de la Homeland Security Investigations, attachés à la division antiterroriste du FBI, ont informé l'ERO de New York que le non-citoyen était recherché au Sénégal pour activités terroristes.